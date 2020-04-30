يؤكد التاريخ أن الأزمات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تغيير الأنظمة المحلية والعالمية بشكل جذري. وقبل أن يضرب فيروس كورونا الصين ثم بقية دول العالم من بعدها، كان السؤال حول ما إذا كان العصر الأمريكي قد يتعثر بالفعل؟

ولكن وبينما تبحث البشرية حاليا عن طريق للخروج من أزمة المرض والفقر المدمرة هذه، بالإضافة إلى انقسام النظام الاقتصادي العالمي، فإن السؤال سيكون: هل دفعت الصين أمريكا الوصول إلى موقع ثانوي خلال أزمة كورونا؟

لإجابة السؤال علينا أن نلقي الضوء على كيفية تعامل القوتين مع تلك الجائحة، ومن فيهما أثبت أنه أفضل في مكافحة أكثر الأمراض فتكًا في العصر الحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم الرئيس الصيني شي جين بينغ؟ نلاحظ أنه في حين أن الصين قامت بقمع أحدث فيروسات كورونا في التكلفة البشرية، ثلاثة أرواح لكل مليون نسمة، لا تزال الولايات المتحدة تكافح من أجل التغلب عليها، بعد أن ضحت بالفعل بـ 145 من كل مليون أمريكي، وفقا لما ذكره موقع "رو استوري" الأمريكي.

- النموذجان الصيني والأمريكي

ربما كان الفرق جليا بين الإجراءات التي اتخذتها الصين وأمريكا في مواجهة الفيروس، فمع تفاقم الوضع وتفشي الفيروس، بدأت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الأزمة، على النقيض تهاونت الولايات المتحدة كثيرا وكان همها الأوحد هو الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي.

بعد تفاقم الوضع وجه بيتر نافارو، المستشار التجاري الوطني لترامب، مذكرة تحذير إلى مجلس الأمن القومي يفيد بأن "نقص الحماية الحالي يزيد من خطر تطور الفيروس إلى جائحة مما يعرض حياة الملايين من الأمريكيين للخطر وقدر أن مثل هذا الوباء يمكن أن يقتل نصف مليون شخص ويضرب 5.7 تريليون دولار للاقتصاد.

ورداً على هذه التطورات لم يكن من ترامب إلا أن حظر وصول المواطنين غير الأمريكيين الذين سافروا مؤخرًا إلى الصين، وغرد قائلا "إن الفيروس في الولايات المتحدة تحت السيطرة"، متجاهلا مذكرة نافارو في اليوم السابق وتحذيره بشأن خسائر الفيروس المادية والبشرية.

وفي 25 فبراير قالت نانسي ميسونير إنه مع الوضع بهذه الطريقة "نتوقع زيادة الحالات، وتعطل الحياة اليومية"، وأدى ذلك إلى انخفاض مذهل في مؤشر داو جونز؛ وهو مؤشر لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويور، مما جعل ترامب يحث لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، على التبشير بالثقة، فقال كودلو لشبكة CNBC: "لقد احتوينا الوضع بشكل محكم".

على النقيض في 10 فبراير زار الرئيس الصيني شي مستشفى في بكين و 60 ألف سرير ومستشفى إضافي في ووهان، لمرضى الفيروس في غضون شهر عن طريق تحويل 16 قاعة عرض وأماكن رياضية إلى مستشفيات ميدانية وإنشاء مستشفيين جديدين أيضًا، في 23 فبراير، في حين تم إغلاق مقاطعة هوبي وأجزاء كبيرة من بقية البلاد.

وقفز إنتاج الملابس الواقية من أقل من 20 ألف إلى 500 ألف قطعة يوميًا، ارتفع إنتاج أقنعة التنفس N95 المتخصصة إلى 1.6 مليون وبلغ إجمالي الأقنعة العادية 100 مليون، ولذلك في 9 مارس انخفضت الحالات الجديدة اليومية في ووهان بالفعل، وتم إغلاق جميع المستشفيات المؤقتة.

وبعدما أعلنت الصحة العالمية الفيروس باعتباره جائحة عالمية، وبحلول 26 مارس كانت من بين الدول التي تلقت مساعدة طارئة من الصين لمكافحة الوباء، 28 دولة في آسيا و16 في أوروبا و26 في إفريقيا ، و 9 في الأمريكتين، و 10 في جنوب المحيط الهادئ. وشملت هذه الإمدادات الطبية بشكل رئيسي مجموعات الاختبار والأقنعة والدعاوى الواقية ومسدسات الحرارة وأجهزة التهوية.

- ترامب يستيقظ

في 13 مارس أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ وطنية وتعهد بتسريع اختبار الفيروس، وادعى قدرته على فهم علم الأوبئة وتوصلهم إلى لقاح، وردا على سؤال حول النقص في مجموعات الاختبار، التي تركت أمريكا متخلفة كثيرا عن دول أخرى في التعامل مع الفيروس قال ترامب "أنا لا أتحمل المسؤولية على الإطلاق".

حتى 6 مارس رفض عرضًا من مؤسسة جاك ما لإرسال 500 ألف مجموعة اختبار ومليون قناع إلى الولايات المتحدة ليتم توزيعها من قبل مركز السيطرة على الأمراض.

ومن خلال الاستماع إلى صرخة معركة منظمة الصحة العالمية "الاختبار.. الاختبار"، تمكنت كوريا الجنوبية من تجنب أنواع عمليات الإغلاق التي تنفذها الصين والعديد من دول أوروبا الغربية وبعض المدن الأمريكية.

وفي مكالمة هاتفية يائسة إلى رئيس كوريا مون جايين في 24 مارس، طلب منه ترامب تسريع معدات الاختبار إلى الولايات المتحدة. ووافق جونج كونج؛ مدير المعادل الكوري الجنوبي لمركز السيطرة على الأمراض، على ذلك بما لا يقلل من قدرة بلاده على الاختبار.

وبعد وقت قصير من وصول 1000 من أجهزة التهوية الصينية إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بمقاطعة نيويورك في 4 أبريل مما يبعث على الارتياح، غرد ترامب بـ"أمريكة قوية"، ومع ذلك بدا تفاخره أجوفًا نظرًا للأخبار القاتمة التي تفيد بأن مؤشر داو جونز قد انخفض في الفترة ما بين 12 فبراير و 11 مارس من حوالي 8000 نقطة من ذروته التاريخية، حيث تضاعفت البطالة الوطنية ثلاث مرات.

ولمواجهة هذا، وفي 9 أبريل، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقراض التجاري وبرامج أخرى بقيمة 2.3 تريليون دولار لاستقرار اقتصاد سريع الانهيار، وقد ضخ بالفعل 500 مليار دولار في النظام المالي في مارس.

وبحلول 27 مارس، بعد أن اكتسبت الولايات المتحدة المركز العالمي رقم واحد في حالات الإصابة بالفيروس، وقع الرئيس أيضًا على قانون 2.2 مليار دولار للتأهب لتكاليف الاستجابة للفيروس، وشملت دفع 1200 دولار لإعانات البطالة؛ وبرنامج إقراض بقيمة 500 مليار دولار للشركات الكبيرة والولايات؛ وصندوق بقيمة 367 مليار دولار للشركات الصغيرة. على الرغم من كل هذا، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.8٪ على الأقل في الربع الثاني من عام 2020.

هل ستنتقل دفة القيادة العالمية؟

السؤال الذي يفكر فيه العديد من خبراء الجغرافيا السياسية الآن هو: هل حولت طرق التعامل مع الفيروس ميزان القوى بين الصين والولايات المتحدة في عالم ما بعد الفيروس؟

أثبتت مشاهدة فوضى المؤتمرات الصحفية اليومية لترامب وفشل إدارته في إيقاف الفيروس بشكل فعال تذكرة مقلقة بعدما أصبح بأمريكا حوالي 460 ألف حالة إصابة بالفيروس، وتوفي ما يقرب من 651 ألف بحلول منتصف أبريل. وكانت الارقام المقارنة للصين 82747 حالة و 4632 حالة وفاة، لتكسر أمريكا حاجز المليون إصابة مع نهاية الشهر.

وعقد ناتالي توسي، مستشارة رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا مقاربة تاريخية، وصرحت بأن ما تواجهه أمريكا حاليا يمثل ما حدث للإمبراطورية البريطانية في "أزمة السويس عام 1956" (العدوان الثلاثي علي مصر)، بعد تحالف بريطانيا الفاشل مع فرنسا وإسرائيل للإطاحة بالنظام القومي للرئيس المصري جمال عبد الناصر، والتي تعتبر لحظة غروب الشمس عن الإمبراطورية البريطانية.

في السياق الحالي، تكهنت أن جائحة كورونا قد تكون "لحظة السويس" بالنسبة للولايات المتحدة.