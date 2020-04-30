يعرف الناس الفيل على أنه أضخم الحيوانات التي تمشى على اليابسة بالعصر الحالي، ويشتهر عن الفيل أنه يشرب المياه بخرطومه، ولكن لا يزال العملاق الضخم يحوي في طيات جسده المزيد من العجائب والمميزات.

وذكرت مدونة "وايلد لايف فور ترافل" المتخصصة في الحياة البرية ما لا يعرفه الناس عن الفيل الإفريقي، إنه يتفرع لنوعين ليس نوع واحد حسب الشائع بين الناس.

ويوجد في إفريقيا نوعين من الفيلة هما فيل الغابات وفيل السافانا، ويعيش كل منهما بنطاق جغرافي مختلف تمامًا إذ يقطن فيل السافانا بالأراضي العشبية لشرق وجنوب إفريقيا بينما يتواجد فيل الغابات في أدغال وسط وغرب إفريقيا.

وأما عن قوائم الفيل المميزة فيتضح وجود خف ضخم مليء بالدهون أسفل قدم الفيل ما يعني أن أضخم حيوان يسير على ما يشبه الكعب العالي الذي ترتديه السيدات الأنيقات.

ويحتوي خف الفيل على أصابع مخبأة بالخف الدهني وظيفة تلك الأصابع امتصاص وزن الفيل الموزع عليها، وذلك يفسر سبب عدم وجود أثر مميز لأقدام الفيلة على الأرض، وكذلك سبب عدم إحداث الفيلة الكثير من الضجيج حين مشيها.

وعلى عكس المتوقع فالفيل لديه في كل خف 6 أصابع وليس 5 فقط، والإصبع الخامس يوجد خلف الخف وهو عبارة عن غضروف يتحول لعظمة مع نمو الفيل في الحجم وطوله نحو 7 سنتمترات، ومهمته الحفاظ على توازن الخف أثناء سير الفيل عليه.

وأما عن نابي الفيل ففي الواقع هي ليست أنياب، وإنما هي من القواطع وتنمو بشكل مستمر وتكون بالحجم الكبير لدى ذكور الفيلة الإفريقية، وأما إناث الفيلة الإفريقية فلديها نابين أصغر بـ7 مرات من الذكور، وهناك إناث لا تملك النابين أصلا.

وأما الفيلة الآسيوية فإن وجود نابين يقتصر على بعض الذكور دون غيرها وأما بقية الذكور والإناث فنابيها لا يتخطيان طول أنشين فقط.

وأما عن أصوات الفيلة فلا يستطيع الإنسان سماع سوى 4 من أصواتها هي البوق والقعقعة والصراخ والصرير الذي تستخدمه صغار الأفيال وأما بقية أصوات الفيل ليس بوسع الإنسان التقاطها حتى إن كان يقف ملاصقًا للحيوان نفسه.

وتستخدم الفيلة ترددات صوتية أقل من تلك في نطاق سمع البشر لأن الإنسان يسمع ما بين ترددات 20 لـ20 ألف هيرتز ولكن فيل الغابات الإفريقي مثلا يستخدم صوت بتردد 5 هيرتز بينما يستخدم فيل السافانا بين 15 لـ20 هيرتز، وتستطيع تلك الأصوات الوصول لأفيال في مسافات بعيدة تتراوح بين 30 لـ300 كيلو متر ويستطيع الفيل سماع تلك الأصوات من قبل أذنيه أو أقدامه وذلك من عجائب الحيوان.

وأما عن خرطوم الفيل وهو أكثر شيء يميزه فله استخدامات عديدة أهمها أنه يستخدمه لضخ المياه ووضع الطعام في فمه وأما الاستخدامات الأخرى فهو يستخدمه لحك جلده، وللاستحمام ولتحية من يحب، وللتهديد عن طريق الإشارة ولحمل صغاره وأيضا بمثابة خرطوم غوص حين يكون في المياه ويستخدمه لتضخيم صوته ويحتوي الخرطوم أصبعين مكسوين بالشعر مهمتهما حمل الأشياء المتنوعة من أصغر وأدق شيء للأشجار الضخمة التي يقتلعها الفيل إذا لم يستطع الوصول لثمارها البعيدة.

وأما عن أحجام الأفيال فهي تتنوع كثيرا ولكن ما يمكن ترجيحه أن ذكور الأفيال يتراوح طولها بين 10 و13 قدما بينما تزن ما بين 11 ألفا و13200 بوندا بينما يقدر طولها بنحو 8 أقدام ووزنها نحو 6000 باوندا.

ولمشاهدة الفيل الإفريقي عن قرب يقترح زيارة الحدائق التالية ومنها: حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، وحديقة إتورشا الوطنية في ناميبيا، وحديقة دزانجا سانها في جمهورية إفريقيا الوسطي، وحديقة شوب الوطنية في ناميبيا أيضا.