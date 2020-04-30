رئيس بلدية ليفربول: خطط استئناف الدوري الإنجليزي «هزلية»

وصف جو أندرسون رئيس بلدية ليفربول اليوم الخميس خطط استئناف الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنها "هزلية".

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الجمعة لمناقشة خطة تسمى "مشروع إعادة التشغيل" ، حيث تأمل البطولة الأهم والأقوى لكرة القدم في إنجلترا في استئناف منافساتها بحلول الثامن من يونيو القادم.

وتم تعليق جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

كان فريق ليفربول على مشارف استعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ ثلاثة عقود، لتصدره ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حين توقفت البطولة، حيث يحتاج الفريق الأحمر لانتصارين فقط خلال المراحل التسع المتبقية من الموسم للفوز باللقب رسميا.

في حال الوصول لاتفاق على استئناف اللعب، فمن المحتمل أن تقام المباريات خلف أبواب مغلقة، ولكن مع اقتراب ليفربول من لحظة تاريخية، يخشى أندرسون من أن تتجمع الحشود على الرغم من إجراءات الابتعاد الاجتماعي.

وصرح أندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت) "حتى لو كان خلف أبواب مغلقة، سيكون هناك آلاف الأشخاص الذين سوف يتواجدون خارج أنفيلد (ملعب ليفربول)".

وأضاف أندرسون "ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين سيحترمون ما نقوله ويبعدون عن الملعب، سيأتي الكثير من الجماهير للاحتفال لذلك أعتقد أنها ليست بداية جيدة".

وتردد أن الملاعب المحايدة والمعتمدة تمت مناقشتها كخيار لاستضافة المباريات المتبقية ولكن مارك روبرتس رئيس الشرطة الوطنية لكرة القدم قال أمس الأربعاء إن هذا سيضع ضغطًا على خدمات الطوارئ.

وأوضح رئيس بلدية ليفربول "من الصعب أن نحاول منع تجمع الأشخاص في الحدائق عندما يكون الطقس جيدا، خاصة الشباب. سيكون الأمر هزليا وأخشى أن يتجاهله الناس".

وأشار أندرسون في نهاية حديثه "أعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو إنهاء الموسم بالفعل. (ليفربول) فاز بوضوح بالدوري ، يجب أن يتوج بطلا للدوري".