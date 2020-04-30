طلاب الصف الثاني الثانوي بالإسماعيلية يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيا

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالإسماعيلية الاختبار الإلكتروني لمادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني بنسبة حضور 100%.

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام الطلاب وعددهم 7931 طالبا في أداء الاختبار على التابلت، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بالمديرية بحضور إدارات التعليم الثانوي، شؤون الطلبة، التطوير، الإحصاء، المتابعة ومركز المعلومات، سير الإختبارات بجميع الإدارات التعليمية.

وأضاف البيان بالتواصل المستمر مع الطلاب عبر صفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس والخدمات الهاتفية المتاحة، لمتابعة الطلاب في دخول المنصة وحل أية مشكلة قد يتعرضون لها.