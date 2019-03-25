14 ألف و532 طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي ببنى سويف

تابعت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي 14 ألف و532 طالب وطالبة، بالصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية، من 82 مدرسة حكومية وخاصة إلكترونيا بالتابلت، من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ٣ عصرا، حسب الجدول الوارد من الوزارة.

واطمأنت الوزارة من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بأن الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، مؤكدة أن غرفة العمليات المكونة من التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء تتابع الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل المعوقات وحل المشاكل التي تواجه الطلاب أول بأول والتواصل المستمر مع المدارس التي تتابع الطلاب لتقديم الدعم الفني في حالة حصول أي مشكلة والعمل على حلها.

وأشار إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان وأداء الامتحان بشكل طبيعي.

وأضافت أن الوزارة وفرت رابطا لتقديم الدعم الفني في حالة حدوث مشكلة إلى جانب تسجيل حضور الطلاب وهو https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/

إلى جانب إطلاق مديرية التربية والتعليم خدمة الواتس آب لسرعة التواصل بين مسئولي التطوير والطلاب وأولياء الأمور للرد على أي استفسار وحل أي مشكلة تواجه الطلاب قبل وأثناء أداء الامتحان.