في الحلقة السادسة من الفتوة حسن يكتشف السر الذي دفنه والده

في الحلقة السادسة من مسلسل"الفتوة" اكتشف شيخ الجامع اوراقا تعود لوالده ومن بينهم خطاب من الفتوة السابق احمد الجبالي الذي كان يريد فتوي دينية من والده،عن كنز عثر عليه هو ومعه اخرين بجوار ثلاثة جثث، وعرف ان والده عرض عليه توزيع الكنز علي ابناء الحي والتصدق بيه، فذهب شيخ الجامع لنجل الفتوة "حسن" ليخبره عن الاوراق التي تخص والديهما وحكاية الكنز، ويقول له انه في خطاب والده قال انه خبأ الكنز عند سيدة تدعي "بشاير" فيدرك حسن ان والده كان يعني نبوته،الذي كان يطلق عليه هذا الاسم، فيذهب كلاهما لمكان النبوت وبالحفر اسفل منه يكتشفان سبائك من الذهب، من ناحية اخري تؤكد ليل لأبيها الفتوة ان امها لاتزال علي قيد الحياة وان هناك من يعرف طريقها، فيطلب الفتوة حضور المرأة التي تدعي معرفتها بمكان امها ليواجهها بإدعاءاتها ويعلم اذا كانت تقول الحقيقة ام لا.

مسلسل "الفتوة"من تاليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي وبطولة ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وهنادي مهني.