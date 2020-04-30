مقترح برلماني لحماية عمال النظافة من الإصابة بكورونا

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من قفازات وكمامات ومعقمات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأشارت "البطران"، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الاصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين، لافتًة أن عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للاصابة والعدوى بفيروس كورونا، نتيجة عملهم فى الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لابد من تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من ( قفازات – كمامات – مُعقمات ومُطهرات)، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية لعمال النظافة خلال ممارستهم عملهم وفي بيوتهم ومع أسرهم.

وطالبت في اقتراحها بوضع خطة للتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية المستخدمة للوقاية فيروس كورونا المستجد، حيث قد يتسبب عدم التخلص الآمن من هذه النفايات في كارثة صحية أكبر من خلال نشر الفيروس عبر هذه المخلفات، وتدشين حملة إعلامية لتوعية الناس بكيفية التخلص من النفايات المستخدمة بطريقه آمنة.