وزيرا التعليم العالي والاتصالات يتابعان تنفيذ التحول الرقمي للجامعات

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي للجامعات.

وأكد «عبدالغفار»، أن الاتجاه نحو التحول الرقمى للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف، وتم البدء في تطبيقه باختبارات القطاع الصحي، والذى شهد نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ستعمل على تقليل الازدحام في الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكتروني بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.

وأشار إلى نجاح منظومة التعليم عن بعد خلال العام الحالى على الرغم من أن هذه تعد التجربة الأولى، التي يتم تفعيل فيها منظومة التعليم الإلكتروني على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا أهمية الجامعة الذكية والتي ستعد جامعة متكاملة من جميع النواحي التعليمية والتطبيقية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، أهمية تسريع وتيرة تنفيذ التعلم الرقمي في الجامعات والاستفادة من توقف الدراسة داخل الجامعات ليتحول التعلم التقليدي إلى التعلم عن بعد، والذي سيساهم في اعتياد الطلاب على هذا النوع من الدراسة، مشيرًا إلى أن التعلم الإلكتروني وجد تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب.

وأوضح «طلعت»، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا مكثفًا وتواصلًا مستمرًا، بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم آليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.

وأشار إلى أن المشروع المشترك بين الوزارتين لم يكن وليد اللحظة، بل إنه يتم تنفيذه فى السنوات الأخيرة بناءً على تكليفات من رئيس الجمهورية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم.

وتناول الاجتماع أهمية الإسراع في إتمام البنية التحتية التكنولوجية داخل جميع الجامعات، حتى تكون الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية مع بداية العام الدراسي القادم، كما تم مناقشة احتياجات الجامعات من زيادة سرعات الإنترنت وإتمام تزويد الجامعات التي تحتاج إلى كابلات فايبر تعمل بكفاءة عالية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك والذى أثمر عن إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك داخل جامعات إقليمية في المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا).