 بتكلفة 19 مليون جنيه : محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة عبدالله بالسنطة - بوابة الشروق
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بتكلفة 19 مليون جنيه : محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة عبدالله بالسنطة

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:43 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:43 ص

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحسين أحوال المواطنين البيئية والمعيشية .

وقال محافظ الغربية في تصريحات صحفية ، أنه في إطار المرحلة الثانية من المشروع ، تم افتتاح محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي قرية منشأه عبدالله بمركز السنطة، بتكلفة 19 مليون جنيه، بحضور رئيس مركز ومدينة السنطة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية ، أن افتتاح المحطة، يأتي ضمن مشروعات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار .

وأشار المهندس عادل عطية ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب ، أن محطة منشأه عبدالله تخدم 4 آلاف نسمة ، وتم اقامتها علي مساحه 675 م٢ وبطول شبكات انحدار وطرد 5 كم، وعدد التصرف للمحطه 46/ ث .


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