بتكلفة 19 مليون جنيه : محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة عبدالله بالسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحسين أحوال المواطنين البيئية والمعيشية .

وقال محافظ الغربية في تصريحات صحفية ، أنه في إطار المرحلة الثانية من المشروع ، تم افتتاح محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي قرية منشأه عبدالله بمركز السنطة، بتكلفة 19 مليون جنيه، بحضور رئيس مركز ومدينة السنطة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية ، أن افتتاح المحطة، يأتي ضمن مشروعات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار .

وأشار المهندس عادل عطية ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب ، أن محطة منشأه عبدالله تخدم 4 آلاف نسمة ، وتم اقامتها علي مساحه 675 م٢ وبطول شبكات انحدار وطرد 5 كم، وعدد التصرف للمحطه 46/ ث .