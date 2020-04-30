محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية لحماية المواطنين من احتكار التجار للسلع

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته للقيادات التنفيذية بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة ومحلات بيع السلع الغذائية، والتموينية والمخابز؛ لمراقبة جودة المنتجات ومكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا، والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة استمرار الحملات التفتيشية، وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية في حملات موسعة ومستمرة لضمان توفير السلع وبيعها بالأسعار المقررة.

ولفت إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على أرواح مواطني المحافظة، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات الدولة بإحكام الرقابة على جميع السلع التموينية في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملة تموينية مكبرة على بعض المخابز، ومحلات بيع السلع الغذائية برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبمشاركة مسؤولي مديرية التموين بالمحافظة.

وتم خلال الحملة ضبط كمية من اللحوم غير صالحة والعديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين "عدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار".

كما تم تحرير عددًا من محاضر بيع بأزيد من الثمن ونقص وزن رغيف خبز وعدم وجود بون صرف، مؤكدًا مواصلة مثل هذه الحملات بهدف الوقوف على مدى الالتزام، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته.