جامعة القاهرة تنظم مسابقة للطلاب لأفضل تلاوة للقرآن الكريم

تنظم جامعة القاهرة مسابقة لأفضل تلاوة للقرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويمنح الفائز الأول 10 آلاف جنيه، والثاني 5 آلاف، والثالث 3 آلاف جنيه.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه علي الطالب المتقدم للمسابقة، تقديم فيديو مسجل، لمدة 3 دقائق، مع الالتزام بالقراءة وفق قواعد التلاوة الصحيحة، ويمكن الاشتراك بأية قراءة من القراءات السبع المعتمدة، ويشترط التفرد في الأداء، وعدم التقليد، ويرسل الفيديو المسجل علي إيميل youth. cu. edu. eg2020@gmail.com يوم20 رمضان.

وأضاف نحاول استعادة روح المدارس المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن دون تقليد، ومحاولة ايجاد جيل جديد من القراء يخاطب الوجدان ويرتقي بذوق الأداء والاستماع، جيل يكمل بروح جديدة الخط الذي بدأ بالشيخ محمد رفعت مرورًا بالشيوخ الحصري، والمنشاوي، وعبدالباسط، ومصطفى إسماعيل والبنا، حتى الشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هدف المسابقة تشجيع الطلاب من ذوي المهارات والملكات المتفردة، وأصحاب التلاوات المتميزة، باعتبارهم نماذج تستحق التشجيع والتحفيز، انطلاقا من رؤية الجامعة واستراتيجيتها في بناء شخصيات طلابها، علي مختلف المستويات.