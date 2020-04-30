 روسيا: 7099 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

روسيا: 7099 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:49 ص

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصا.

ومن بين تلك الإصابات المعلنة اليوم هناك 3093 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها، وهي أكبر المناطق تضررا في روسيا، فيما تم تسجيل 793 إصابة جديدة في ضواحيها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، أنه تم تشخيص إصابة 1044 فردا يخدمون في صفوف الجيش الروسي بفيروس كورونا، تعافى منهم 82 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك