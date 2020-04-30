الاستخبارات الأمريكية: فيروس كورونا ليس صناعة بشرية ولا معدل وراثيا

أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية اليوم الخميس، أن خبراء عدة وكالات استخباراتية أمريكية لا يعتقدون أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" صناعة بشرية أو معدل وراثيا.

وقال بيان صادر عن الجهاز إن هذه الوكالات متفقة مع توجه الكثير من العلماء في أن فيروس "كوفيدـ19" لم يكن من صنع الإنسان ولا معدلا وراثيا.

وأضاف البيان أنه سيجرى فحص أية معلومة تظهر لتحديد ما إذا كان الوباء بدأ من خلال الاتصال بالحيوانات المتأثرة بالعدوى أو كان نتيجة لحادث في معمل في مدينة ووهان الصينية.

وكانت تقارير سابقة ألمحت إلى إمكانية أن يكون فيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل علماء صينيين في معمل حكومي للأسلحة البيولوجية.

وأفادت مصادر، بأنه كان قد تم تكليف وكالات الاستخبارات الأمريكية بفحص إمكانية أن يكون الفيروس الذي تسبب في جائحة عالمية قد ظهر نتيجة لحادث في معمل بحثي صيني لدراسة الأمراض على الوطاويط.

يذكر أن الفيروس الوبائي أصاب أكثر من 2ر3 ملايين شخص حول العالم، ورغم شفاء الكثيرين من الإصابة لكن هناك 228 ألف حالة وفاة بسببه.

وفي الولايات المتحدة تجاوز عدد الإصابات مليون حالة وعدد الوفيات 61 ألف حالة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.