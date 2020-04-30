محمود كهربا ضيف برنامج رامز مجنون رسمي اليوم على MBC مصر

تعرض حلقة جديدة، من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي"، حيث يحل فيه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضيفا، في حلقة "الليلة"، التي ستعرض في تمام السادسة والنصف مساءً.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي"، على "MBC مصر" يومياً، خلال شهر رمضان، في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.