الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في نيويورك بسبب تفشي كورونا

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذروة كارثة الفيروس التاجي بالوضع الصعب في (نيويورك)، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي للتلفزيون الروسي اليوم الخميس، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك.

وأضاف بيسكوف: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".

يُذكر أن روسيا أرسلت في نهاية مارس الماضي طائرتي شحن خاصتين محملتين بمعدات طبية وسائل الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة. وقد سددت (واشنطن) نصف تكلفة شحنة المساعدة الإنسانية الروسية ، فيما تكفل بالنصف الآخر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.