 كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا


نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 6:35 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 6:35 ص

(د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع حصيلة المصابين الإجمالية بذلك إلى عشرة آلاف و765 شخصا.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت يونهاب بأن الحالات الأربع الجديدة من الوافدين من الخارج، وتم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار. ولم تسجل أي حالة جديدة لانتقال العدوى داخليا، حسب يونهاب.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن في كوريا الجنوبية 247 حالة، بزيادة حالة واحدة عن أمس الأول.

وتم رفع الحجر الصحي عن 137 مصابًا بعد أن تماثلوا للشفاء من الفيروس ليصل الإجمالي إلى 9059 متعافيا.


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