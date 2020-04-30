مازالت وتيرة الإصابات والوفيات مستمرة في التصاعد بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حصد فيروس كورونا أرواح عشرات الآلاف من مواطنيها، وأسقط ما يتجاوز المليون مصاب، لتكون أمريكا وحدها صاحبة النصيب الأكبر في أعداد المصابين بالفيروس حتى الآن، بما يقرب من ثلث الضحايا الذين تم تسجيلهم في أنحاء العالم.

وبحسب جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، فقد قفزت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل البلاد أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و2096 وفاة، قافزة من 1378 إصابة سجلت أول أمس الإثنين، في وقت أكدت الجامعة أن وفيات الفيروس فى الولايات المتحدة تخطت حصيلة القتلى الأمريكيين بحرب فيتنام.

وفي الوقت الذي أزهق فيه الفيروس أرواح أكثر من 300 مواطن في ولاية كارولينا الشمالية، في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية، ماندي كوهين، في المؤتمر الصحفي اليومي للولاية، إن فيروس كورونا بات السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

فبعد الأرقام الأخيرة، ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة إلى حوالي 58 ألف حالة وفاة، والإصابات إلى مليون و22 ألف حالة إصابة، في حين تماثل للشفاء حوالي 140 ألف مريض، بحسب إحصائيات موقع "ورلد أميتر".

ولكن، هل أصبح فيروس كورونا السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة؟

من ناحية أعداد الضحايا التي يتم تسجيلها بشكل يومي، فنعم.. يعد فيروس كورونا السبب الرئيسي للوفاة والمسبب الأكبر في حصاد الأرواح في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأمراض الأخرى، إذ تم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب فيروس كورونا يوميا خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أعداد وفيات الفيروس أكبر من وفيات أي مرض أو سبب آخر.

أما بالنسبة لأعداد الوفيات التي يتم تسجيلها خلال العام، ففيروس كورونا ليس السبب الرئيسي في الوفاة بالولايات المتحدة، لأن وفياته السنوية لم تتخطى وفيات بعض الأمراض في أمريكا مثل أمراض القلب والسرطانات، لذلك فهي تعد الأسباب الرئيسية للوفاة في أمريكا، حتى الآن، ووفقا لمحطة الأخبار الإذاعية الأمريكية "WFAE".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية، فإن السبب الرئيسي للوفاة هو مصطلح يستخدم في تعريف المرض الأكثر فتكا بالمواطنين في البلاد، ويتم حسابه عن طريق تحديد عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال فترة معينة.

فبحلول عام 2018، كانت أحدث أرقام في تقرير مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية خلال العام، تظهر وفاة حوالي 650 ألف مواطن أمريكي بسبب أمراض القلب، على النقيض، لا نعرف عدد الأشخاص الذين سيرحلون بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن وفيات الفيروس لن تتجاوز الـ 100 ألف وفاة، في وقت أفاد العلماء في جامعة واشنطن أن الفيروس بإمكانه حصاد أرواح حوالي 74 ألف مواطن بحلول شهر أغسطس المقبل.

على نطاق أصغر، يمكن المقارنة وإلقاء نظرة على عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها بين يناير وأبريل، فقد أظهرت إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض أنه بحلول نهاية أبريل في عام 2018، تسببت أمراض القلب في وفاة أكثر من 200 ألف مواطن أمريكي، وبالمقارنة مع نفس المدة من عام 2020، فقد أودى فيروس كورونا بحياة حوالي 58 ألف مواطن فقط، أي ما يقرب من ربع إجمالي وفيات أمراض القلب بين يناير وأبريل في عام 2018.

لذلك، تظل أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في أمريكا، إذ يبلغ متوسط وفيات المرض اليومية في عام 2018 إلى حوالي 1700 حالة وفاة في اليوم الواحد، وذلك بقسمة عدد الوفيات خلال العام، وهي 650 ألف حالة وفاة، على عدد أيام العام.

ووفقا للعلماء، فإن متوسط عدد الوفيات اليومي بين الأمريكيين بسبب أمراض القلب في 2018، ليس رقما دقيقا وإنما مجرد متوسط، قد يكون زاد أو قل خلال أيام العام، موضحين أن وزيرة الصحة قارنت المتوسط اليومي لوفيات أمراض القلب مع عدد وفيات الفيروس خلال يوم واحد، وهي مقارنة غير عادلة.

على سبيل المثال، في 20 أبريل الماضي بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة 1900 حالة، في البداية يبدو الرقم أكبر من متوسط عدد وفيات أمراض القلب في اليوم الواحد بمقدار 200 حالة وفاة، ولكن هذه الطريقة لمقارنة معدلات الوفيات اليومية غير صحيحة.