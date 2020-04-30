 تامر هجرس لـ«شيخ الحارة والجريئة»: سخرية باسم يوسف مني كسبتني فلوس - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 4:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تامر هجرس لـ«شيخ الحارة والجريئة»: سخرية باسم يوسف مني كسبتني فلوس

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 3:08 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 3:08 ص

قال الفنان تامر هجرس، إن سخرية الإعلامي باسم يوسف منه، تسببت في كسبه المال.

وأضاف «هجرس» أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مساء أمس الأربعاء، أن علاقته بباسم يوسف أصبحت أقوى من قبل، بعد سخريته منه.

وحل الفنان تامر هجرس، ضيفًا على الحلقة السابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك