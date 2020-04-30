تامر هجرس لـ«شيخ الحارة والجريئة»: سخرية باسم يوسف مني كسبتني فلوس

قال الفنان تامر هجرس، إن سخرية الإعلامي باسم يوسف منه، تسببت في كسبه المال.

وأضاف «هجرس» أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مساء أمس الأربعاء، أن علاقته بباسم يوسف أصبحت أقوى من قبل، بعد سخريته منه.

وحل الفنان تامر هجرس، ضيفًا على الحلقة السابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.