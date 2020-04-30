«تنمية المشروعات»: تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بـ960 مليون جنيه

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، أن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه، مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت في بيان للجهاز اليوم أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية، وبشرية، لتطوير البنية الأساسية، وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة، أتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الإقليمية للجهاز، قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020، تنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجاري، وبطاقات ضريبية، بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.

وأشارت إلى أن الجهاز شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن 1000 مشروع، وحققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.

وذكرت أنه تم إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبرى المتاجر والهايبر ماركت، وبالإضافة إلى تنفيذ 100 دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة وإدارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.

وأكدت جامع أن الدولة تضع تنمية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها، وأن القيادة السياسية تتبنى خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع، وتصر على تنفيذها رغم الظروف الراهنة، والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.

ولفتت إلى أن القانون اشتمثل على العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد الشباب الطموح على تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر، وناجح، ويقدم القانون حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية، والتدريبية، والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على التوسع والتطوير وزيادة التشغيل.

وأضافت تم وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم إلا أنها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، منوه بأنه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل.

وأوضحت سيتم توفير أراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.