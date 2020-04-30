مستشارة ألمانيا تدعو إلى مواصلة الجهود لتجنب انتكاسة في مواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنين الألمان إلى مواصلة العمل بطاقة كاملة لتجنب حدوث أي انتكاسة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد النجاح الذي حققته البلاد في مكافحة الفيروس.

وقالت ميركل اليوم الخميس عقب مؤتمر عقدته من خلال دائرة تلفزيوينة مغلقة، مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية، إن على الجميع أن يبقوا منظمين وأن يحافظوا على المسافات الآمنة وأن يتبعوا إجراءات السلامة الصحية.

وأضافت المستشارة أنه طالما لم يوجد لقاح أو دواء ضد الفيروس حتى الآن، فإن الحد من الجائحة يظل هو الهدف والاستراتيجية، ويجب العمل على أن يظل النظام الصحي الألماني قادرا على معالجة المصابين بالعدوى.

وأعربت ميركل عن شكرها لكل من ساهم في النجاحات التي تحققت والتي شارك فيها المواطنون، وكذلك لجميع من فكروا في كيفية إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي.