تقرير- اتجاه لإلغاء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

كشف تقرير صحفي بريطاني عن إمكانية إلغاء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» فإن الجهات المسؤولة في إنجلترا تتجه لإلغاء دوري الدرجة الأولى لعدم وجود عدد كاف من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين عن كرة القدم الإنجليزية عقدوا اجتماعًا مع قادة وممثلي فرق «الشامبيونشيب» والدرجات الأدنى، لإخبارهم بالحقيقة.

وعلى ما يبدو أن الأولوية ستكون لتوفير الفحوصات لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بغية استئناف المسابقة في الثامن من يونيو المقبل.

وتأمل الأندية في الدرجات الأدنى، توفير 4 ملايين جنيه إسترليني لشراء 26 ألف فحص.

وأضافت الصحيفة أنه من المستبعد أيضا أن تستأنف مباريات «الشامبيونشيب» على وجه التحديد في يونيو المقبل، رغم نية الفرق العودة إلى التمارين في مايو المقبل، وسط غموض حول آلية الصعود إلى البريميرليج.