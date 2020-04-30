في الحلقة 6 من «بـ100 وش»: نيللي كريم وآسر ياسين يبدأن أول عملية نصب

شهدت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "بـ 100 وش" اتفاق سكر "نيللي كريم" وعمر "آسر ياسين"، على القيام بأول عملية نصب مشتركة بينهما، بعد أن عرضت سكر عليه العمل معها وبدأ فى التخطيط للنصب على مليونير مريض يعيش فى قصر كبير مع ممرضة ترعاه.

ويحاولان الحصول على بطاقة شخصية مزورة باسم ابن المليونير ويبحثان عن موظف مرتشي لاستخراج البطاقة فيذهبان إلى المنوفية ويطلب الموظف مليون جنيها مقابل استخراج البطاقة.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة الفنانين نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.