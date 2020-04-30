الصين: نتعاون بشكل نشط مع سورية في مكافحة كورونا

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(د ب أ)

قال دبلوماسي صيني الأربعاء إن بلاده تتعاون مع سورية "بشكل نشط" لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح تشانج جون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورية عبر الفيديو أن "أول دفعة من الإمدادات والمساعدات الطبية وصلت إلى سورية منذ أسبوعين في دمشق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وأشار إلى أن الصين تولي اهتماما خاصا للوضع في سورية وبخاصة تأثير فيروس كورونا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال: "علمنا أن الحكومة السورية تتخذ تدابير نشطة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل وإنتاج الغذاء والعديد من الجوانب الأخرى لمنع واحتواء تفشي الفيروس".

وحسب موقع "وورلد ميتر"، سجلت سورية 43 إصابة بالفيروس إلى جانب 3 وفيات.