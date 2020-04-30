 إيطاليا تسجل 285 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 27967 - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 285 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 27967

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 8:24 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 8:24 م

أعلنت السلطات الإيطالية -اليوم الخميس- تسجيل 285 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و967 حالة وفاة منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وأشارت البيانات الجديدة الصادرة عن هيئة الدفاع المدني الإيطالية إلى تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا إلى 205 آلاف و463 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ويبلغ إجمالي عدد المتعافين من الوباء في إيطاليا 75 ألفا و945 شخصا، بعد أن تماثل للشفاء 4 آلاف و693 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الإيطالية أنها أجرت 68 ألفا و456 مسحة اختبار جديدة ليصل إجمالي الاختبارات إلى مليون و979 ألفا و217 اختبارا.

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