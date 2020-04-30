 ألمانيا: المحكمة العليا في دوسلدورف تنظر قضية قنبلة الريسين السام - بوابة الشروق
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ألمانيا: المحكمة العليا في دوسلدورف تنظر قضية قنبلة الريسين السام

دوسلدورف - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 8:39 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 8:39 م

تقرر في ألمانيا أن تنظر المحكمة العليا قضية تصنيع قنبلة تحتوي على مادة الريسين شديدة السمية في كولونيا على يد شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهم التونسي (سيف الله هـ - 31 عاما) إنها تقدمت باستئناف أمام المحكمة العليا على حكم سابق أصدرته محكمة دوسلدورف، وأكد متحدث باسم المحكمة ذلك.

كانت محكمة دوسلدورف أدانت المتهم بالسجن 10 أعوام، ولكنها لم تصدر حكما بعد بحق زوجته التي شاركته صناعة القنبلة.

كان المواطن التونسي الأصل، من مدينة كولونيا، اعترف بأنه قام بأنشطة تهدف لصنع قنبلة، لكنه نفى أن يكون خطط لتنفيذ هجوم بها في ألمانيا، وقال إنه أراد فقط أن يثبت مهاراته ليتم قبوله في معسكرات تنظيم الدولة بسوريا.
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