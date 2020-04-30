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(د ب أ)

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في آذار/مارس، وسط التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة في تقرير اليوم الخميس.

وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 7ر3% عن الشهر السابق، مقارنة بمتوسط توقعات بتراجع نسبته 2ر5% من جانب محللين استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، وبعد تراجع بنسبة 3ر0% في شباط/فبراير.

ويتوقع المصنعون انتعاش الإنتاج بنسبة 4ر1% في نيسان/أبريل و4ر1% في أيار/مايو، حسب مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 5% إلى 94 في آذار/مارس مقارنة بالشهر السابق ونمت المخزونات الصناعية بنسبة 9ر1% إلى 4ر106، حسب الوزارة.

كانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد في منتصف نيسان/أبريل، وحثت الشعب على الامتناع عن الخروج إلا للضرورة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.