الحكومة الألمانية تنفي أن يكون قرارها بحظر حزب الله بضغط من واشنطن

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نفت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، أن يكون قرارها بحظر حزب الله اللبناني جاء بضغط من الولايات المتحدة.

ورفضت الحكومة الألمانية - في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية - التعليق على التدابير التنفيذية المحتمل اتخاذها بشأن عناصر حزب الله الموجودة على الأراضي الألمانية، وما إذا كانت ستستمر في حملاتها ضدهم.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن عدد العناصر المنتمية لحزب الله داخل الأراضي الألمانية يصل إلى 1050.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن ألمانيا حظرت رسميا بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية، ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.