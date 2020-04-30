محافظ سوهاج يبحث آليات استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لشكاوى المواطنين وبحث آليات استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها تحسبا لتداعيات فيروس كورونا، من خلال الرد على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" الخاص بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وتفعيل الآليات الأخرى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ومن جانبه عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين لمناقشة آليات تقديم الشكاوى والرد عليها واتخاذ اللازم في ظل الظروف الحالية، وحصر وسائل العرض للشكاوى، وتم وضع صندوق لاستقبال الشكاوى بالبوابة الرئيسية للديوان العام.

يذكر أنه تم الرد على أحد المواطنين من حي الكوثر يشتكي عدم وجود خدمات طبية أو مستشفى أو وحدة صحية بالحي، وقد تم الرد عليه حيث تبين وجود مركز طبي بحي الكوثر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية، كما يوجد طبيب بالمركز .

كما تم الرد على شكوى أحد المواطنين الخاصة بشارع الصياغ المتفرع من ترعه نجع حمادي، حيث تم تم المرور والمتابعة ورفع وإزالة أسباب الشكوى ورفع الحيوانات "المواشي" من الشارع التابعة لأحد المواطنين وتم التنبيه عليه بعدم وضعها في الشارع مرة أخرى.

وفي استجابة لتضرر المواطنين من وجود صندوق قمامة قديم بمنطقة ميدان الشبان المسلمين والحاجة إلى تعقيم الشارع، فقد تم القيام بحملة مكبرة تم خلالها تعقيم الشارع وتشجيره، وإزالة صندوق القمامة، وبالتالي إزالة أسباب الشكوى .

الجدير بالذكر المحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة "صوتك مسموع" 15330 ـ واتس 01150606783