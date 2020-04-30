هيئة حماية الدستور الألمانية: حظر حزب الله يساعد في الحرب على الإرهاب

قالت هيئة حماية الدستور بألمانيا (الاستخبارات الداخلية) إن حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا، يمثل تقدما في الحرب على الإرهاب الدولي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور، إن حظر حزب الله الذي أعلنه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وإجراءات التحقيق مع أربع جمعيات قريبة الصلة من الحزب الشيعي، "خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب الدولي".

كما رأى هالدنفانج في هذا القرار "تصديا لفكر معاد للتفاهم بين الشعوب"، مشيرا إلى أن فكر حزب الله هو "دعوات إلى العنف وإنكار حق إسرائيل في الوجود"، واصفا خطوة الحظر بأنها "إشارة على أن الديمقراطية ستظل قادرة على الدفاع عن نفسها في كل الاتجاهات حتى في ظل ظروف جائحة كورونا".

وأوضح هالدنفانج أن هيئة حماية الدستور تراقب الحركة القريبة من إيران وهياكلها في ألمانيا "من قديم الأزل وبكثافة عالية"، قائلا إن هيئته جمعت مع هيئاتها الفرعية في الولايات معلومات شكلت الأساس لقرار الحظر.