تامر هجرس: مقالب رامز جلال بدأت تأخذ اتجاه الرعب والمخاطرة

قال الفنان تامر هجرس، إن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال «حلوة وبتضحك، لكن لازم نطلع بفكر ذكي ولطيف»، بحسب تعبيره.

وأضاف «هجرس» أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء، «مقالب رامز بدأت في اتخاذ اتجاه الرعب والمخاطرة».

وحل الفنان تامر هجرس، ضيفًا على الحلقة السابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.