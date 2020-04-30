تحلل عشرات الجثامين لضحايا كورونا في شاحنات بنيويورك

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، عن كارثة إنسانية في منطقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك.

وقالت الصحيفة إن سكان منطقة بروكلين لاحظوا في الأيام القليلة الماضية انبعاث روائح كريهة في المنطقة، ما استدعى قيام بعض السكان بطلب السلطات المحلية وتسجيل شكاوى وتبليغات.

وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر دفع السلطات للتحرك وعثرت الشرطة على مصدر الرائحة التي تبين أنها تفوح من شاحنات في داخلها عشرات الجثث المتحللة حيث قامت السلطات ببدء التحقيقات.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الشاحنات المجهزة ببرادات كانت مركونة في منطقة سكنية في بروكلين وقد تم وضع جثث الموتى المصابين بفيروس كورونا على أن يأتي دورها في عملية الحرق في إحدى المحارق، لكن بعد مرور أيام عديدة تحللت الجثث في البرادات وأدت إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

وقال أحد مسؤولي الشرطة لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه توجه إلي دار جنازة في المنطقة بعد تلقي اتصال من خدمة الطوارئ، ليتضح أن الدار استأجرت أربع شاحنات لحفظ حوالي 50 جثمانا.

وشهدت المستشفيات والمقابر ومحارق الجثث في نيويورك ضغطا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث توفي حتى الآن أكثر من 17 ألف شخص بالفيروس في ولاية نيويورك.