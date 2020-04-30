اليونان تعرب عن أسفها إزاء تحطم هليكوبتر كندية قبالة سواحلها

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أعرب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، عن أسفه إزاء حادث تحطم هليكوبتر عسكرية كندية قبالة سواحل بلاده خلال قيامها بتدريبات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ميتسوتاكيس -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو للتعبير عن تعازي حكومته في ضحايا هذا الحادث.

ولم ترد أنباء فورية عن عدد أفراد طاقم هذه المروحية التي تحطمت في البحر الأيوني الليلة الماضية.

وكانت القوات المسلحة الكندية قد أعنت في وقت سابق تعرض المروحية لحادث وأنه تم الاتصال بعائلات أفراد الطاقم المفقودين، وذلك دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.