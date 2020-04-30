إطلاق مسابقة «سيناء والصعيد عبور متجدد» لشباب إقليم وسط الصعيد الثقافي

أكد الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أنه تم إطلاق المسابقة الأدبية والفنية تحت عنوان «سيناء .. الصعيد عبور متجدد»، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، وذكرى العاشر من رمضان، وتستهدف المسابقة شباب محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي بمحافظات المنيا وسوهاج وأسيوط الوادي الجديد.

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، ان المسابقة الاولى من نوعها تدشين لقيم الولاء والانتماء للوطن وإظهار حجم التضحيات التي يقدمها الأبطال من رجال الجيش والشرطة، وخاصة في موضوع المسابقة للحفاظ على سيناء، ودور رجال الصعيد في تقديم تضحيات بالروح والنفس في مشاركة الوطن الحفاظ على ترابه المقدس.

وقال إن المسابقة تشمل المجالات الفنية والأدبية المختلفة وتسابق خاص لذوي الهمم في الإبداعات الأدبية والفنية، وتشمل القصة القصيرة والشعر والمسرح بفصل واحد، والتصوير الفتوغرافي بفيلم قصير لا يتعدى 5 دقائق، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن 30 سنة، ويكون من أبناء محافظات إقليم وسط الصعيد، بجانب أن يلتزم المتسابق بمسمى المسابقة سيناء والصعيد عبور متجدد، وتضحيات أبناء الوطن في سيناء ومدى ارتباط أبناء الصعيد بسيناء، والتنمية فيها.

وأضاف أن الأعمال ستقدم حتى 25 مايو المقبل من خلال البريد الإلكتروني أو ترسل على مقر الإقليم، وذلك تفعيلا للاستغلال الأمثل لمواقع التواصل في ظل الظروف الراهنة للتواصل مع المتسابقين، وتحقيق أقصى استفادة من تواجد الشباب بالبيت وحسن إدارة أوقات الفراغ، وسيتم تقيمها من خلال لجان تحكيم متخصصة لتحديد الفائزين في المركز من الأول والثاني والثالث في كل فرع فني وأدبي بالمسابقة.

وأشار إلى أنه سيقام حفل أسر الشهداء والأبطال الحقيقيون الذين شاركوا معارك النصر والتحرير وسيناء من أبناء الصعيد والوطن كله، وبحضور مشاهير ورموز المجتمع من المفكرين والإعلاميين والأدباء والشعراء والفنانين بمجرد انتهاء الأزمة الحالية، في ظل أن سيناء ليست بعيدة عن أيادي وقلوب أبناء الصعيد.