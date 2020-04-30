استعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود المحافظة في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن محافظ الغربية، أن إجمالي الإزالات التى تم تنفيذها لحالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 659 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم الخميس، بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 361 حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 19 فدانا و4 قراريط، و190 مخالفة بناء علي مساحة 28,223 مترا مربعا، وإزالة 108 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 6,740,5 متر مربع بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن برصد حالات التعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وإزالتها على الفور.