الأردن: انتهاء المهلة الممنوحة للمزارعين الإسرائيليين في منطقة الغمر

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أنه ستنتهي مساء اليوم الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الإسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل إنهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان يسمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأدرنية السفير ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ - إن الحكومة الأردنية كانت سمحت لمزارعين إسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن هذه الفترة تنتهي مساء اليوم.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد في العاشر من نوفمبر الماضي انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.

وكان الملحقان منحا إسرائيل حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللذين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما، وتبلغ مساحة منطقة الغمر 4235 دونمًا وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.