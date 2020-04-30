ألمانيا: أكثر 159 ألف حالة إصابة بكورونا حتى الآن و6135 حالة وفاة

سجلت ألمانيا أكثر من 159 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى صباح اليوم الخميس، وبلغت حالات الوفاة 6135 حالة على الأقل.

وجاء ذلك في تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يراعي أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الاتحادية.

يذكر أن عدد الإصابات كان يزيد أمس على 157500 إصابة، وكانت حالات الوفاة تبلغ 6056 حالة وفاة على الأقل.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني أمس الأربعاء، فإن كل عشرة مصابين يمكنهم إصابة 5ر7 شخص في المتوسط، أي أن عدد الإصابات الجديدة سيتراجع بشكل طفيف.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى حالات الإصابة بما يزيد على 42200 إصابة مؤكدة و1780 حالة وفاة على الأقل، وجاءت ولاية شمال الراين-فيستفاليا في المرتبة الثانية بتسجيل أكثر من 32400 حالة إصابة و1200 حالة وفاة على الأقل، ثم ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا بتسجيل أكثر من 31500 حالة إصابة و1354 حالة وفاة على الأقل.

وحذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، اليوم الخميس من التسرع في تخفيف إجراءات التصدي للوباء، وأعرب في الوقت ذاته عن تفهمه للأمر عندما ترغب ولايات اتحادية أخرى في ألمانيا باتخاذ إجراءات أسرع، ولكنه أعلن أنه هو ذاته سيظل متحفظا، وأكد قائلا: "لا يمكنني جعل الوضع في بافاريا مرتبطا بإذا ما كانت حكومة في ولاية أخرى ترى الوضع مختلفا تماما".

وأضاف رئيس حكومة ولاية بافاريا أن الأمر يشبه حاليا الدقيقة الـ 80 من مباراة كرة قدم، وقال: "إننا حققنا الجزء الأكبر، ولكن البعض يريد أن يخرج الآن من الملعب ويقولون إنه تم الفوز في المباراة. للآسف ليس الأمر كذلك".