محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، اليوم، أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي، والذي يقع علي مساحة 30 قيراط.

وأوضح محافظ الغربية في تصريحات صحفية ، أن الهدف من إنشاء المجزر هو إنتاج اللحوم ومصنعاتعا لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل ، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

المجزر جاري إنشاؤه علي أحدث الطرق العالمية، لافتا الي ان المجزر يستوعب أكثر من 1680 رأس يومياً ، ويتكون من عنبرين، إحداهما للاغنام والماعز والبقر والعجول، والآخر للجمال، الي جانب احتواء المجزر علي محطة لتدوير مخلفات الحيوانات والاستفادة منها "كوكر" واستغلالها كعلف للحيوانات والأسماك.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن تكلفة إنشاء المجزر تقدر ب 40 مليون جنيه، مشيرا الي انتهاء الأعمال خلال 8 شهور ، وذلك لخدمة أهالي مركزى طنطا والمحلة .