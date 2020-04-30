ضبط 150 كيلو لحوم مريضة بالسل بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ اليوم بالتعاون مع مديرية تموين كفر الشيخ برئاسة المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين بالمحافظة حملة تموينية بعضوية كل من حمدي النوساني، ورضا داود، من الرقابة التموينية، بمديرية التموين بكفر الشيخ، وشعبان داود، مفتش أول بمباحث التموين، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش بكفر الشيخ وأسفرت أعمال الحملة ووفق التقرير الطبي البيطري الخاص بالحملة، عن ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجزر، تزن 150 كيلو جرامًا.

كما تبين من التقرير الطبي البيطري، أنه بالكشف الطبي الظاهري على اللحوم المضبوطة وجد بها تجبن في الغدد الليمفاوية الموجودة أمام الفخذ، وإصابتهما بالسل، ما تعد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات .