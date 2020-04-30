سفن تركية وإيطالية تبحث عن مروحية عسكرية كندية مفقودة

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن سفنا إيطالية وتركية تشارك في عملية بحث وإنقاذ بعدما اختفت مروحية عسكرية كندية في البحر الأيوني، وهو أحد أفرع البحر المتوسط.

وكتبت الوزارة، على موقع تويتر، أن فرقاطتين تركية وإيطالية "أطلقتا عملية بحث وإنقاذ بالنسبة للمروحية وطاقمها".

وكانت المروحية، التي كان تم نشرها على متن فرقاطة حربية كندية، قد اختفت عند الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) من الليلة السابقة خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) غرب جزيرة كيفالونيا اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية، ولكنها كانت في المجال الجوي الإيطالي عندما اختفت.

وعادة ما يحمل نفس طراز المروحية، وهو "سايكلون"، طاقما من أربعة أفراد، إلا أنها قادرة على حمل المزيد من العسكريين والركاب على متنها. وتعد هذه المروحية نسخة عسكرية من المروحية سيكورسكي إس – 92 .