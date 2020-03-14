مشاورات حكومية في ألمانيا بشأن القيود المفروضة لمكافحة كورونا

نسقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع مجلس الوزراء المعني بأزمة كورونا النهج الخاص بالحكومة الاتحادية في المشاورات المنتظرة مع الولايات بشأن تقييدات التصدي للوباء، وذلك قبل وقت قصير من بدء المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس.

واجتمعت المستشارة مع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس في ديوان المستشارية. ومن المنتظر أن يتفقوا على إطار لقرار الحكومة بشأن المشاورات المنتظرة مع رؤساء حكومات الولايات بعد ظهر اليوم.

وليس متوقعا اليوم اتخاذ قرارات أخرى واسعة النطاق بشأن عمليات الفتح لمتاجر أو ما شابه. ولكن من المتوقع اتخاذ قرارات بهذا الشأن وبشأن قطاعي المطاعم والسياحة خلال الاجتماع القادم للحكومة والولايات يوم السادس من مايو القادم.

وأعلن هلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، اليوم الخميس أنه "من المؤكد" أن القيود المفروضة على المخالطة الاجتماعية سيتم تمديدها حتى العاشر من مايو المقبل.

يشار إلى أن هذه القيود المفروضة في إطار مكافحة أزمة كورونا، كان من المفترض أن تستمر حتى الثالث من الشهر المقبل.