الصحة العمانية: 74 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2348

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 39 حالة لعمانيين، و35 لأجانب.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 2348، تماثلت منها 495 حالة للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.