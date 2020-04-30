 العاهل الأردني وملك إسبانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 8:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

العاهل الأردني وملك إسبانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 7:32 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 7:32 م

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك إسبانيا الملك فيليب السادس، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - ضرورة مواصلة الجهود للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها، فضلا عن حرص البلدين على تبادل الخبرات والمساعدة للحد من انتشار الفيروس.

كما تناولا الجانبان - خلال الاتصال - متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك