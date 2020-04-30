وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى تحقيق تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حكومتي روسيا وأوكرانيا، عدم وقف الجهود التي تهدف إلى إحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية، في ظل جائحة كورونا.

وقال ماس في برلين اليوم الخميس، عقب مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لوزراء خارجية ما يعرف باسم "صيغة نورماندي" حيث تجري أوكرانيا وروسيا مشاورات بوساطة ألمانية-فرنسية، إنه دعا خلال المؤتمر إلى إنشاء معابر جديدة بمحاذاة خط الاتصال بين أطراف النزاع ، وكذلك إزالة الألغام ومواصلة تبادل السجناء، وشدد على أنه لابد من تحقيق هدنة دائمة وكاملة.

وأضاف الوزير الألماني: "لهذا السبب، الكرة الآن في ملعب روسيا وأوكرانيا، على حد سواء"، وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ القرارات السابقة وألا يتم إفسادها، حتى من خلال التقاعس عن التحرك، وقال: "السكان المحليون هم الضحايا".

وأوضح ماس أنه تم الاتفاق على أن تحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إمكانية الدخول إلى مناطق النزاع، وقال إن ذلك أمرا يبعث على السرور. وتابع الوزير: "يجب أن يكون وباء كورونا دعوة لليقظة للتوصل لحلول أسرع".

وأشار ماس إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات أخرى لوزراء خارجية "صيغة نورماندي" في غضون شهر.