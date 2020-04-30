الفاتيكان ينهي التحقيق في قضية الفتاة المفقودة أورلاندي

أغلق قاضي في الفاتيكان، تحقيقا في قضية الفتاة المفقودة إيمانويلا أورلاندي التي استمرت عقودا من الزمن، بعد عدم العثور على أي دليل على أنها دفنت في مقبرة في الفاتيكان.

وذكر الفاتيكان في بيان اليوم الخميس أن القاضي وافق على طلب من النيابة بإسقاط القضية.

وأضاف البيان أن القرار "يغلق أحد فصول هذه القضية الحزينة التي قدمت فيها سلطات الفاتيكان، منذ البداية، أقصى درجة من تعاون".

واختفت أورلاندي، وهي من مواطني الفاتيكان كان والدها خادما للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بينما كانت في سن 15 عاما وسط روما في عام 1983، في قضية أثارت نظريات المؤامرة والتآمر.

وفي العام الماضي، أعيد فتح القضية بعد أن أشارت رسالة مجهولة المصدر إلى أن رفات الفتاة مدفونة في أحد قبرين يعودان للقرن التاسع عشر في جبانة تيوتونية في الفاتيكان، لكن البحث لم يكن مجديا.

وقال الفاتيكان إن عائلة أورلاندي لها الحرية في إجراء مزيد من التحقيقات الخاصة بشأن بعض شظايا العظام التي تحتجزها شرطة الفاتيكان.

وفي الماضي، ألقى البعض باللوم في اختفاء أورلاندي على مؤامرات معادية للبابوية من جانب أجهزة استخبارات أجنبية، وعلى عصابة ماليانا الإجرامية الإيطالية وعلى مفترسين جنسيين من الكهنة.