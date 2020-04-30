رامز جلال يطعن بالقضاء الإداري لوقف قرار منعه من ممارسة النشاط الإعلامي

أقام الفنان رامز جلال، دعوى قضائية، صباح اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وذكرت الدعوى التي أقامها وكيلا عن رامز، المحامي أشرف عبد العزيز، برقم ٣٩٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية، ضد نقيب الإعلاميين، أن الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علماً بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين.

وأضافت الدعوى، التي حددت المحكمة لنظرها جلسة الأحد الموافق ٣ مايو المقبل، أن القائمين على البرنامج مارسوا العمل الإعلامي خارج مصر وعلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً للإجراءات المتبعة بها في هذا الشأن ومن ثم فلا ينطبق على البرنامج قانون نقابة الإعلاميين المصرية.

وأوضحت الدعوى أن جميع ضيوف حلقات البرنامج الترفيهية لم يتقدم أيا منهم بشكاوى، كما أن البرنامج يخرج عن القوالب المعروفة للبرامج الإعلامية فلا يقدم أخبارا ولا تحليلا ولا وجهات نظر ولا يمكن اعتباره برنامجاً حوارياً.