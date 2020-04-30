ضبط مخزن غير مرخص يحتجز السلع بقصد احتكارها بمركز ناصر في بنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، حملة تموينية مفاجئة، إثر بلاغ عن مخزن للسلع، بغرض حجبها واحتكارها بقرية نجع العرب بمجلس قروى أشمنت، في إطار الإجراءات الصارمة التي تنفذها المحافظة لمواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية أو محاولة احتكارها بغرض بيعها بأسعار مرتفعة.

من جانبه أشار محمد بكري رئيس المدينة إلى أنه تلقى بلاغا بوجود مخزن غير قانوني يخزن أطنانا من السلع الأساسية، في ظل الظروف الراهنة وتزامنا مع شهر رمضان الكريم وزيادة الطلب على السلع التموينية.

وأضاف أنه تواصل مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وعلى الفور شكل لجنة برئاسة رئيس المدينة ووكيل وزارة التموين المهندس وصفي ميخائيل، ومباحث التموين والصحة، لضبط المخالفة، وبالفعل تمت مداهمة المخزن المذكور.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 40 طن أرز ، و9 أطنان مكرونة ، و20 كرتونة خل x 12 زجاجة ، والعديد من أصناف السلع الغذائية بكميات كبيرة، مثل التونة والصلصة والسكر والزيت وسلع رمضانية وغيرها.

وتحرر محضر بالمخالفة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.