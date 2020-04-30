سقوط مروج مخدرات بحوزته 25 قطعة حشيش ببنى سويف

نجحت مباحث مديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، في القبض على مروج المخدرات بدائرة مركز بني سويف، بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، الأقراص المخدرة وسلاح ناري، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه.

كانت معلومات سرية وردت لرئيس وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف، الرائد أحمد عبد العظيم، برصد "عيد.ف.ع.ع"، وشهرته "جلخة"، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملاءه، في شهر رمضان ، بدائرة المركز.

على الفور تم اخطار مدير مباحث المديرية العميد محمد عبد الوهاب بتلك المعلومات، والذي بدوره كلف رئيس مباحث المديرية العميد طارق عيسي، بتشكيل فريق بحث، قاده مفتش مباحث المركز العقيد مصطفى كامل، لضبط المتهم.

بعد تقنين الاجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن الملازم أول حسين العمده، على رأس قوة، من ضبط المتهم، "عيد.ف.ع.ع"، 39 سنة، فلاح، مقيم - باروط، بدائرة مركز بني سويف، وبحوزته 25 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، 10 أقراص "ترامادول" المخدر ومثلهم من "رويال" المخدر، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي 5600 جنيه، حصيلة الإنجار، بالإضافة إلى هاتفين محمول.

بينما ضبطت مباحث مركز بني سويف، بحوزة المتهم فرد خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات عيار 16 مم تم تحرر المحضر رقم 6002 لسنة 2020 جنح مركز بني سويف، وبعرض المتهم بالمضبوطات على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.