الجيش الكندي يؤكد فقدان مروحية قبالة ساحل اليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أكد مسؤولون كنديون الأربعاء أنهم فقدوا الاتصال بمروحية عسكرية نُشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان.

وذكرت القوات المسلحة الكندية في بيان مقتضب أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون، التي تشارك حاليا في العملية (ريأشورانس)".

وأضاف: "فقد الاتصال مع الطائرة أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان".

وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ جارية حاليا، وأوضح أنه لم تتوفر معلومات أخرى في هذا الوقت.

وكان التلفزيون اليوناني قد ذكر في وقت سابق أن المروحية فُقدت في البحر بين اليونان وإيطاليا.

وغادرت الفرقاطة "إتش إم سي إس فريدريكتون" هاليفاكس في مهمة انتشار لمدة ستة أشهر في البحر المتوسط والبحر الأسود في كانون ثان/يناير، ولا تزال مروحية أخرى من طراز "سايكلون" على متنها.

وتحمل مروحيات "سايكلون" التي تم نشرها للمرة الأولى في أواخر 2018، على متنها طاقما من أربعة أفراد عادة.