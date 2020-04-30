بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بجلسة بين «ياسين» و«حسن» الذي طلب من شقيقه أن يسانده ولا يتخلى عنه، فيما تذهب «دنيا» لـ«سليم» وتناقشه فيما قاله عن تجارة «نهى» في الـ«كوكايين»، وبعد ذلك يذهب «ياسين» إلى منزله ويخبر والدته بما حدث لشقيقه.

وعند عودة «ياسين» إلى النيابة يجد «دنيا» تجلس مع «حسن»، وتقول لهم أنها تريد أن تخبرهم بشيء مهم، وأثناء ذلك يتصل بها «وائل» ويخبرها أن الشرطة قبضت على «يحيى» ووجدو معه «كوكايين» وبتفتيش منزله يجدون كمية آخرى أيضا فيأخذوه إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، ويذهب «سليم» إلى قسم الشرطة لـ«يحيى» بصحبة المحامي، الذي يقدم أوراق تثبت أنه يتعافى من إدمان الـ«كوكايين»، ولكنه ينفي علاقته بالـ«كوكايين» الذي وجدوه في منزله.

وتخبر «دنيا» «ياسين» و«حسن» بشوككها حول «سليم» وأنه هو الذي يتاجر في الـ«كوكايين»، ويبدأ «ياسين» في ربط الأحداث ومحاولة استنتاج معلومات، وبمجرد معرفة أن «مي» السكرتيرة الخاصة بـ«سليم»، يتأكدوا أن «سليم» هو العقل المدبر لكل شيء، فيما يعرف والد «يحيى» بما حدث مع أبنه، والذي يحاول الوصول لأي معلومة من «يحيى» الذي يصر على أن يتولى «سليم» ومحاميه القضية.

ويأتي «وائل» و«دنيا» إلى النيابة الموجود فيها «يحيى»، ويخبران والده بالحقيقة وأن أبنه يتعاطى الـ«كوكايين»، وقبل تحقيق النيابة يتفاجئ «وفيق» بأن والد «يحيى» يخبره بأن «ياسين» هو الذي سيتولى الدفاع عن «يحيى»، فيتصل بـ«سليم» ليخبره بذلك، وأثناء محادثتهما تدخل «مي» وتخبره بأن «دنيا» أتصلت بها وتطلب منها أن تقابل «ياسين»، فيقول لها «سليم» أن تقلبله، وأن تقول ما حدث وأنها كانت بصحبة «حسن» لأن المكان الذي كانوا يسهرون به يوجد به كاميرات مراقبة ويمكن للنيابة أن تتأكد من كلامه، وأثناء التحقيق مع «يحيى» يعترف بأن «نهى» هي التي كانت تبيع له الـ«كوكايين».

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.