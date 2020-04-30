التضامن تعلن تعديل مواعيد صرف معاشات مايو

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعديل موعد صرف معاشات شهر مايو لتبدأ يوم الأحد ٣ مايو بدلا من السبت باعتباره إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

وقالت قباج، في بيان لها، إن جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من ماكينات الصراف الآلية "ATM" اعتبارا من صباح الجمعة، الأول من مايو، دون حد أقصى.

وأكدت القباج أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

وأوضحت أنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، ليبدأ أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الأثنين الموافق (3-4) من شهر مايو .

وأوضحت أن فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام "الثلاثاء والأربعاء" الموافق (5-6) من شهر مايو .

وأشارت إلى أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت (7 – 9) مايو .

وأوضحت أن فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.